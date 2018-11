Skoda Connect: la quotidianità è digitale

Avete presente lo slogan «Simply Clever»? E' da anni la filosofia di Skoda. E siccome i tempi si fanno sempre più digitali e i servizi rappresentano un valore aggiunto imprescindibile, è arrivato il momento di essere «clever» anche con la tecnologia. E qui si apre un capitolo molto interessante, quello di Skoda Connect.

Ovvero? Tecnologia intelligente per aiutare chi guida, supportarlo in caso di emergenza, segnalare lo stato del veicolo, predisporre - quando necessario - un eventuale intervento di manutenzione. A colpi di sim, app, connettività e infotainment.

Connect dunque è il sistema (in promozione per tutto l'ultimo scorcio del 2018) che abbraccia tutta la gamma di Mlada Boleslav e, attraverso un’app, consente la massima interazione tra uomo e macchina. La rivoluzione tecnologica è partita con il lancio di Kodiaq lo scorso anno salendo poi a bordo della quasi totalità della gamma. Il Connect si compone di due tipologie di servizi di connettività: infotainment online, di serie se è presente un sistema di navigazione, e Care Connect, di serie su Kodiaq e Superb e come optional per gli altri modelli.

INFOTAINMENT

I servizi inclusi gratuitamente per un anno acquistando i sistemi di navigazione Amundsen o Columbus (di serie su Karoq, Kodiaq, Octavia e Superb a partire dalla versione Executive) permettono di accedere a molte info aggiornate in tempo reale: la stazione di rifornimento con i prezzi più convenienti nelle vicinanze, le previsioni meteo a destinazione, le ultime news. Come si accede? Utilizzando la connessione dati del proprio smartphone o attivando un abbonamento dati (sim card) da dedicare alla vettura. Dopo il primo anno, i servizi si possono rinnovare (70 euro l'anno).

CARE CONNECT

Qui siamo invece nel cuore del nuovo sistema: accesso remoto che permette di accedere alle impostazioni e allo stato della vettura ovunque ci si trovi e in ogni momento; service proattivo sulla manutenzione della vettura al Service Partner prescelto in fase di registrazione; chiamata d’emergenza che fornisce assistenza h24 attraverso il call-center di emergenza Skoda in modo automatico o manuale (lo abbiamo provato e funziona davvero bene). La chiamata di emergenza si attiva automaticamente in caso di sinistro che preveda l’attivazione di uno dei sistemi di ritenuta. In caso di mancata risposta, l’operatore geo-localizza l’auto e invia sul posto i mezzi di soccorso.

Care Connect prevede che i servizi di accesso remoto siano inclusi per un periodo di 1 anno o 3 anni (380 o 400 euro a seconda del modello) mentre il service protettivo e la chiamata d’emergenza rimangono in funzione gratuitamente, senza necessità di rinnovo, per 14 anni, sfruttando ovunque in Europa la connessione della sim nativa.