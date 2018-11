La Hyundai i20? Si compra su Amazon. Ma solo a novembre

L'auto? Oggi si acquista perfino su... Amazon. La nuova Hyundai i20 sbarca infatti su Amazon, che per tutto novembre ospita una speciale promozione dedicata alla city car coreana. La versione con motore 1.2 MPI da 75 Cv nell’allestimento Tech (di serie cerchi in lega da 15", volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, Stop and Go, climatizzatore, sistemi di sicurezza). La piattaforma, che conta 124 milioni di visitatori unici in Europa, propone la Hyundai i20 Tech a 10.450 euro contro un prezzo di listino di 14.500 euro.



La promozione include in omaggio il Connect Pack - valore 700 euro - con il Multimedia System con touchscreen e schermo motorizzato da 7". Compresi anche la connettività Apple CarPlay, Android Auto e la retrocamera, oltre al Sensore crepuscolare e a una presa di ricarica USB che permette ai passeggeri di ricaricare i propri smartphone.

Ma il canale tradizionale non viene bypassato: gli utenti possono richiedere il voucher attraverso una pagina di Amazon dedicata compilando il form per essere contattati dal customer care Hyundai Italia e indirizzati allo showroom più vicino.