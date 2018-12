Ford Edge: l'integrale intelligente da 50.400 euro

Si rinnova il Ford Edge, il Suv che ha venduto in Europa 34mila unità dal 2016, più di 4 mila in Italia. Nuovo il diesel EcoBlue 2.0 da 238 Cv, con sistema bi-turbo, che si affianca alla versione da 190 Cv. Tre gli allestimenti: Titanium, St-Line e, per i più esigenti, Vignale, con prezzi da 50.400 a 60.900 euro.

ALL-WHEEL-DRIVE

Edge monta una versione evoluta della trazione integrale intelligente Ford (Intelligent All-Wheel Drive) che valuta il livello di aderenza e trasferisce la distribuzione della coppia fino a 50/50 tra gli assi in 20 millisecondi, meno di un battito di ciglia. La modalità di disconnessione della trazione integrale utilizza un software a intelligenza artificiale che aiuta a ridurre i consumi del 6.5%.

SICUREZZA

Il Ford Co-Pilot360 comprende l'Adaptive Cruise Control con Stop&Go e il Lane Centring Assist, per mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e il suv centrato nella corsia. L’Evasive Steering Assist riduce il rischio di collisioni con veicoli che procedono a rilento o inaspettatamente fermi, mentre il Post-Collision Braking applica una moderata pressione sui freni, in caso di incidente, evitando il rischio di una seconda collisione.