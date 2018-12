Quanti stipendi ci vogliono per acquistare un'auto?

Quanti stipendi servono per comprare un'auto usata? E che differenze ci sono tra i vari Stati europei? Lo rivela AutoScout24, il portale di annunci che ha analizzato le 10 auto usate più richieste nell’ultimo anno sulla propria piattaforma, comparando i prezzi medi delle stesse vetture in alcuni Paesi agli stipendi medi [1]. Quello che balza all’attenzione è che se a un olandese bastano “solo” 10,6 retribuzioni mensili sebbene il costo lì sia persino più alto della media (31.165 euro), spagnoli e italiani per acquistare le stesse vetture devono lavorare decisamente di più, rispettivamente 16,4 e 14,3 stipendi a fronte di un costo medio di 28.560 e 25.235 euro.

In generale, la fotografia sugli stipendi che emerge dall’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati interni e dell’OCSE[2], è di una situazione più positiva nel nord Europa se si ragiona nell’ottica di comprare un’auto usata, con il Belgio in testa (10,4 stipendi), seguito da Olanda (10,6), Germania (10,7) e Austria (10,8). Spagna e Italia sono il fanalino di coda, mentre i cugini francesi si discostano di poco, dovendo mettere a budget 13,5 retribuzioni mensili.

Guardando la top 3 dei modelli nuovi più venduti in Italia nel 2018[3], gli automobilisti confermano di puntare alla funzionalità a buon prezzo, preferendo come regine del mercato la Fiat Panda, la Renault Clio e la Fiat 500 X. Scelte che trovano ulteriore convenienza se ci si orienta poi sull’usato. Quanti stipendi sono necessari per ciascuna? Se per una 500 X usata fino a 5 anni, che sul portale di AutoScout24 ha un prezzo medio di 17.350 euro occorrono circa 10 stipendi, per portarsi a casa una Clio (10.470) basta un investimento di quasi 6 stipendi e di appena 5 per una Panda (8.975 euro).



[1] Media dei 10 modelli di auto usate immatricolate entro i 5 anni (Golf, Bmw serie 3, Audi A3, Mercedes Classe C, Mercedes Classe A, Bmw Serie 1, Audi A4, Mercedes Classe E, Bmw Serie 5, Audi A6) più richiesti sul portale in Italia, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia e Olanda.

[2] Dati OCSE 2017 sulla retribuzione netta di un lavoratore single e senza figli, considerando 12 mensilità.

[3] Classifica UNRAE, gennaio/novembre 2018