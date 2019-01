Fiat 500X: ecco la versione Mirror Cross

LA PRIMA VOLTA

Si chiama 500X Mirror Cross l'ultima versione del crossover del Lingotto. È la prima volta che l'allestimento Mirror e i suoi contenuti approdano su questo modello che ha di serie il sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM.

SEGNI PARTICOLARI

Basata sull'allestimento City Cross, si presenta in livrea opaca Blue Jeans (anche metallizzata) con skid plate e barre al tetto Ice Mirror in contrasto. Nell'abitacolo rivestimenti specifici con cuciture blu e fascia plancia Blu Jeans opaco. Sul frontale spiccano i nuovi proiettori Full LED: la signature a tecnologia LED che avvolge il modulo del gruppo ottico anteriore identifica in maniera distintiva la 500X. Anche i gruppi ottici posteriori adottano la tecnologia LED. Esclusivi i cerchi in lega diamantati da 17".

SOTTO IL COFANO

Tre propulsori a benzina e quattro turbodiesel Multijet (da 95 a 150 Cv), abbinati a trasmissioni automatiche e manuali e alla trazione anteriore o integrale. C'è anche la nuova famiglia benzina FireFly Turbo, in configurazione 3 cilindri 1.0 (120 Cv) e 4 cilindri 1.3 (150 Cv). Tra i benzina disponibile anche il 1.6 E-torq da 110 Cv.