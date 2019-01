Suv, l'offensiva "doppio zero" di Hyundai

Hyundai Italia inizia il 2019 con una nuova offensiva suv in abbinamento all’Operazione Doppio Zero. Nel dettaglio, tutti i nuovi clienti potranno contare su un vantaggio che arriva fino a 4.800 euro in caso di permuta/rottamazione e sull'Operazione Doppio Zero, la nuova soluzione d’acquisto che propone un finanziamento a zero rate per due anni e a zero interessi.

L’Operazione Doppio Zero è studiata soprattutto per tutti i nuovi suv della gamma Hyundai, nuova Tucson, Kona, Santa Fe: in caso di permuta e rottamazione, infatti, Hyundai propone un finanziamento di due anni con zero rate e a interessi zero a fronte di un conveniente anticipo che include la polizza Furto e Incendio. Al termine dei due anni il cliente può decidere se tenere, sostituire o restituire la vettura.

Nuova Hyundai Tucson con motore Euro 6.2 1.6 CRDi da 115 CV viene proposta nell’allestimento XPrime,con Techno Pack in omaggio, che comprende caricatore wireless per smartphone, Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore esterno, e radio DAB. Con questo ricco allestimento, il suv best-seller - scelto già da oltre 65.000 clienti in Italia - è offerto a 25.400 euro con un vantaggio di 4.800 euro a fronte di un anticipo di 10.214 euro e zero rate e zero interessi per due anni(TAN 0,00% - TAEG 1,18%).

La stessa versione di Tucson è disponibile per i possessori di partita IVA con un’offerta ad hoc: con la formula Hyundai By Mobility, Hyundai Tucson con motore Euro 6.2 1.6 CRDi da 115 CV nella versione XPrime viene proposta a 229 euro al mese comprensiva di RC Auto.

L’Operazione Doppio Zero è proposta anche su Kona by Hyundai, disponibile sia con motore benzina 1.0 TGDi da 120 CV che con il nuovo diesel 1.6 CRDi da 115 CV, già conformi alle normative Euro 6d Temp. Il primo suv compatto Hyundai viene offerto con il motore 1.0 TGDi nell’allestimento Classic- cerchi in lega da 16», Bluetooth e pacchetto Hyundai SmartSense di serie - con un vantaggio cliente di 3.000 euro a fronte di unanticipo di 6.309 euro e zero rate e zero interessi per due anni(TAN 0,00% TAEG 1,78%). Con la nuova formula d’acquisto è disponibile anche laNuovaHyundaiSanta Fecon motore 2.2 CRDi da 200 CV: il maxi-SUV - uno dei riferimenti del segmento per le sue doti tecnologiche e di sicurezza - è offerto nella ricchissima versione XPrime con un vantaggio cliente di 4.000 euro(TAN 0,00% - TAEG 0,79%). All’Operazione Doppio Zero aderisce anche Ioniq, la prima auto al mondo che consente al cliente di scegliere fra tre differenti motorizzazioni a zero o basse emissioni: il vantaggio cliente per la versione 1.6 Hybrid da 141 CV sale a 4.000 euro, a fronte di un anticipo di 9.930 euroe zero rate e zero interessi per due anni (TAN 0,00% - TAEG 1,39%).