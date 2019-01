Ecotassa: quanti paradossi. Ecco chi vince e chi perde

Bollo, RC Auto, revisione, carburanti, varchi elettronici. Più vessati di così si muore, e invece no: c’è ancora margine per spremere dagli automobilisti un altro po’ di sangue. Annunciata come un classico programma di incentivi, la misura varata dal Governo (in vigore dal prossimo 1° marzo) premia pochi e ne castiga tanti. Un parto lungo e travagliato, ma alla fine - ahimè - il bonus-malus è realtà: sconto fino a 6.000 euro per chi acquista auto dal tasso di emissioni di CO2 inferiore a 70 g/km e dal prezzo di listino inferiore a 50.000 euro Iva esclusa, quindi a 61.000 euro Iva inclusa (questo per escludere le elettriche di lusso), sovrattassa fino a 2.500 euro per chi invece acquista auto che oltrepassano i 160 g/km di CO2.

GLI INCENTIVI

Soffermiamoci sugli incentivi. Due fasce: da 0 a 20 g/km di CO2, bonus di 6.000 euro con rottamazione o di 4.000 euro senza rottamazione. Da 21 a 70 g/km di CO2, sconto di 2.500 euro con rottamazione o 1.500 euro senza rottamazione. Come già accennato, la misura è stata aggiustata più volte nel corso del tempo. Innanzitutto, da 90 g/km di CO2, il tetto massimo per rientrare nel programma incentivi è stato asciugato di 20 punti base, circoscrivendo i benefici alle elettriche e alle ibride plug-in, lasciando invece fuori i modelli a metano e Gpl, ma anche la maggioranza delle ibride tradizionali. Paradossi? Prende il bonus Tesla Model 3, auto da 60.000 euro (ma elettrica), non lo prende una pioniera delle auto «green» come Toyota Prius, che accede agli incentivi solo in formato plug-in hybrid.

LE «VITTIME»

Allo stesso tempo, la soglia oltre la quale un’auto viene eco-tassata si è spostato da 120 a 160 g/km di CO2, risparmiando soggetti del tutto «incolpevoli», punendo tuttavia anche una serie di modelli di ampia diffusione il cui tasso di inquinamento non ha mai fatto gridare allo scandalo. Vittima per eccellenza del decreto è il Gruppo FCA: non un modello che acceda all’ecobonus, 13 modelli che invece da marzo costeranno un po’ di più. Non solo auto di lusso come Jeep Grand Cherokee (2.000 o 2.500 euro di «multa», a seconda della motorizzazione e dello scaglione di emissioni): in formato 1.4 benzina (161 g/km di CO2), anche Fiat 500L paga 1.100 euro di balzelli (primo scaglione). Idem Fiat Tipo e Fiat Doblò 1.4 T-Jet, o 500X 2.0 Multijet. Accade poi che una berlina ad alte prestazione come Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo (200 Cv) venga graziata (157 g/km). Lo stesso dicasi per Stelvio 2.2 diesel (160 g/km).

In conclusione: se da una parte il tentativo dell’esecutivo di educare il pubblico alla mobilità futura è da apprezzare, dall’altra il risultato sembra tutto fuorché democratico. Vantaggi per una nicchia, svantaggi per ampie fasce di clientela. Ancora un paio di mesi, e il mercato stabilità chi ha ragione.