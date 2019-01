Citroën: ecco C3 Uptown, l'auto «pour homme»

Perché l’uomo di una volta non esiste più. O meglio: anche l’uomo duro ama ormai prendersi cura di sé, perché allora non dedicare un’auto proprio al sesso forte, un’auto mascolina e al tempo stesso raffinata? Oltre a individuare uno «smart district» di Milano, «Uptown» è ora anche il nome di una special edition di Citroën C3, edizione ingegnosamente ispirata ai popolari «barber shop» della metropoli.



Base di partenza è l’allestimento Shine, quello più ricco: di serie, anche Keyless Access&Start e Pack Navigation con radio Dab. Oltre all’adesivo Uptown su tettuccio e fiancate, C3 «pour homme» si riconosce per le tinte sobrie ma decise (Night Black, Polar White e Platinum Grey, tutte abbinate al tetto Onyx Black), i vetri posteriori oscurati, inoltre per l’’abitacolo in Armonia Hype Colorado, un rivestimento in misto pelle unito a un tessuto con lavorazione Herringbone che richiama gli «Chevrons» del marchio Citroen. Accessorio «jolly», la Uptown Wax: trattasi di una cera per barba e capelli che può essere utilizzata anche per lucidare la carrozzeria, realizzata appositamente per Citroen dall’azienda di hairstyle maschile Tonsor 1951.

C3 Uptown è in vendita sia diesel (1.5 BlueHDi 100 Cv) che benzina (3 cilindri 1.2 PureTech 82 o 110 Cv, cambio manuale o automatico EAT6), prezzi compresi tra 17.150 e 20.100 euro. Quello del maschio rude appassionato di motori è un «cliché» fuori moda: la sua forza è oggi anche nel suo stile. Anche e soprattutto alla guida.