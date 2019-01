Toyota, il nuovo Rav4 arriva a marzo

Toyota Italia ha aperto gli ordini della quinta generazione del Rav4. In consegna da marzo, il Suv nipponico viene proposto nel nostro Paese con una gamma che al lancio prevede una sola alimentazione di tipo ibrido, la scelta fra la trasmissione a due o a quattro ruote motrici e tre livelli di allestimento, denominati Active, Style e Lounge.



Progettato sulla piattaforma modulare TNGA-K (Toyota New Global Architecture), lungo 4,6 metri, largo 1.855 mm e alto 1.685 mm, vanta una struttura più rigida, una migliore distribuzione dei pesi e un baricentro abbassato rispetto al modello che sostituisce. La power unit abbina un motore quattro cilindri a benzina di 2,5 litri a uno elettrico da 118 Cv, per una potenza complessiva di 218 Cv per la variante 2WD, che sale a 222 Cv per la 4WD. L'omologazione dei consumi nel ciclo combinato per la 2WD Active è di 22,2 km con un litro e 102 grammi al km di CO2. Per la 4WD Active i valori sono rispettivamente di 22,7 km/l e 100 g/km. Il modello a trazione integrale prevede l’adozione di un secondo motore elettrico montato sull'asse posteriore.



Migliora la volumetria del vano bagagli aumentata di 79 litri (ora sono 580), aumenta anche il passo (30 mm) sino a 2.690 mm. La batteria al nichel-metallo idruro è più leggera dell’11%.

Nel pacchetto di dispositivi di sicurezza Toyota Safety Sense 2.0 ci sono riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento attivo della corsia di marcia e il nuovo sistema Pre-Collisione (PCS), in grado di individuare i pedoni anche di notte e, con luce diurna, di segnalare possibili collisioni con i ciclisti, a velocità tra i 10 e gli 80 km/h.

Per il Suv più venduto al mondo, consegnato dal 1994 a oggi in oltre 8,5 milioni di unità, di cui 215mila in Italia, il listino parte dai 34.450 euro della 2.5 HV E-CVT Active, versione che per il periodo di lancio, in caso di permuta o rottamazione di un altro veicolo, viene offerta a 29.950 euro.