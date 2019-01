Skoda, il Suv compatto si chiamerà Kamiq

Skoda prosegue nella sua offensiva suv con un modello inedito come accesso alla gamma dedicato al mercato europeo, che verrà svelato in prima mondiale a marzo al Salone dell’Auto di Ginevra. Affiancando Kodiaq e Karoq, Kamiq (in lingua Inuit significa "qualcosa che si adatta perfettamente a ogni situazione, quasi fosse una seconda pelle") avrà dimensioni compatte e, fa sapere Skoda, da un’attitudine naturale al lifestyle.



Per ora si sa che Kamiq, sviluppato sulla piattaforma modulare trasversale MQB del Gruppo Volkswagen, riprenderà le soluzioni Simply Clever tipiche dei modelli Skoda, sarà dotato dei più moderni sistemi di assistenza attiva alla guida e rappresenterà per la Casa boema, anche in funzione del posizionamento di prezzo, il modello di accesso alla gamma suv.

Il nome Kamiq è già utilizzato da Skoda per un altro suv destinato al mercato cinese, ma differente dal modello per l’Europa.