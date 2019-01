Renault Clio, in arrivo la quinta generazione

A quasi 20 anni dalla sua presentazione, che arrivò per proseguire la storia di successo della iconica R5, Clio è pronta a debuttare nella quinta generazione. Lo annuncia la stessa Renault che anticipa la rinnovata concezione dell’abitacolo, che - si legge nella nota - è completamente ridisegnato e si ispira ai segmenti superiori, sia in termini di qualità percepita che di tecnologie disponibili, destinate a facilitare l’utilizzo e la vita quotidiana di ogni utilizzatore.

"La quinta generazione di Clio è molto importante per Renault - ha detto Laurens van den Acker, direttore del design Industriale del Gruppo - perché quest’auto è il best-seller del segmento, il secondo modello più venduto in Europa, senza distinzione di categoria. E’ un’icona, l’ultimo atto della saga Clio, che adotta il meglio delle generazioni precedenti. Il design esterno della quarta generazione - specifica van den Acker - ha profondamente sedotto i nostri clienti e continua a sedurli ancora oggi. Abbiamo quindi scelto di preservarne il DNA conferendole, parallelamente, maggiore modernità ed eleganza. Gli interni hanno subito una vera e propria rivoluzione, con un significativo miglioramento della qualità percepita, maggiore raffinatezza e una forte presenza tecnologica. E’ la migliore delle Clio".

Progettata sul duplice principio di Evoluzione & Rivoluzione - anticipa Renault - Nuova Clio ribalta i codici estetici nel design esterno, che evolve verso una maggiore maturità. Con linee più scolpite e un frontale più incisivo, guadagna dinamismo e modernità, restando tuttavia sempre riconoscibile al primo sguardo, nonostante la presenza di componenti completamente rinnovati. Questa quinta generazione di Clio è al centro di una strategia tesa a rafforzare le sinergie nell’ambito dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, che prevede lo sviluppo di tecnologie comuni e l’utilizzo di nuove piattaforme, tra cui la piattaforma CMF-B che debutta in questo modello e che - grazie alla sua nuova architettura elettrica ed elettronica - ha consentito ai progettisti di integrare i più recenti sviluppi tecnologici per soddisfare le nuove esigenze del mercato.

Pioniera di una nuova generazione di modelli della Losanga, Nuova Clio proporrà anche il nuovo marchio Renault Sport - RS Line e il nuovo orientamento design della firma Initiale Paris. Nuova Clio sarà anche il primo modello a utilizzare la motorizzazione ibrida E-Tech, basata su una tecnologia sviluppata da Renault (punto di partenza per la strategia che prevede 12 modelli elettrificati nella gamma entro il 2022) e l'evoluzione dei sistemi di connettività, grazie ad un inedito sistema multimediale sviluppato dall’Alleanza. Nuova Clio sarà anche pioniera nella democratizzazione dei dispositivi di assistenza che portano alla guida autonoma su una city car, anche in questo caso nell’ambito del programma che prevede entro il 2022 la commercializzazione di 15 modelli dotati di tecnologie di guida autonoma.

Nello specifico, descrivendo il rivoluzionario abitacolo di Nuova Clio, Renault anticipa che saranno presenti materiali 'alto di gammà e rivestimenti soft per plancia e pannelli interni porte e contorno della console centrale. Più compatto per liberare spazio, il nuovissimo Smart Cockpit a forma di onda è orientato verso il conducente e incorpora numerose tecnologie. Dotato dei più ampi schermi della categoria - tra cui il tablet centrale verticale da 9,3 pollici e il cruscotto TFT da 7 o 10 pollici a seconda delle versioni - adotta concetti di ergonomia decisamente moderni per un’esperienza di guida più immersiva.

Inediti anche il volante, più elegante e più sottile grazie all’installazione di un airbag più compatto rispetto al modello precedente, e i sedili che provengono dai segmenti superiori e offrono un supporto migliore grazie alla seduta allungata e alla forma più avvolgente. Nuova Clio democratizza innovazioni uniche nel segmento, come il freno di stazionamento elettrico, particolarmente utile nell’utilizzo urbano.