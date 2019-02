Fiat 500 F, un'icona italiana al MoMa di New York

La Fiat 500? e' in mostra al MoMa di New York. Fino al 15 giugno i visitatori del celebre Museum of Modern Art (MoMA) hanno la possibilità di ammirare una 500 F, auto icona del Made in Italy.



Entrata nel 2017 a far parte della collezione di pezzi di proprietà del MoMA, questo esemplare della serie più famosa nella vita della Fiat 500 - prodotta fra il 1965 e il 1972 - è esposto nella sede principale sulla 54ma Strada nell’ambito della mostra The Value of Good Design, l’evento che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione MoMA.

Una presenza che 'certifica' l’importanza storica e la valenza simbolica della Fiat 500 degli Anni 50, un’icona di stile italiano che incarna molti dei tratti tipici del design modernista dell’epoca, collegandolo ai temi esplorati dalle collezioni esposte al museo newyorkese. Se si contano, oltre alla Serie F, anche le altre versioni (Sport, D, L, R) di prima generazione, la 500 è stata prodotta tra il 1957 e il 1975 in oltre quattro milioni di esemplari.