Opel, la sesta generazione di Corsa sarà anche elettrica

Quest’anno Opel lancerà la sesta generazione di Corsa, la sua best seller. Dal primo modello, presentato nel 1982, ne sono state vendute più di 13,5 milioni. La prossima serie porterà una rivoluzione nei sistemi di illuminazione delle piccole con la tecnologia IntelliLux LEDmatrix. La nuova Corsa monterà infatti per la prima volta i fari anteriori attivi full LED che non abbagliano gli altri utenti della strada e che sono stati accolti con entusiasmo da esperti e clienti fin dalla loro prima introduzione sull'attuale Opel Astra (European Car Of The Year 2016).

Dopo essere arrivati nella classe delle compatte, i fari anteriori a matrice (che si trovano solitamente in segmenti di mercato più alti) appariranno per la prima volta tra le utilitarie. Il sistema di illuminazione IntelliLux LED matrix è già presente su Insignia e Astra: in Europa, il 20% di chi acquista Astra e il 60% dei proprietari di Insignia ordinano questi fari innovativi.

I fari anteriori a matrice si adattano automaticamente e continuamente alle situazioni del traffico e all’ambiente circostante, semplicemente "tagliando fuori" le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti a noi. L’abbagliamento viene ridotto al minimo e chi guida ha una visibilità ottimale.

Sarà inoltre possibile ordinare due nuovi modelli elettrici Opel già nella prima metà dell'anno: la versione elettrica a batteria della prossima Corsa e la versione ibrida plug-in del suv Grandland X.