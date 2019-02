Auto: dal 2020 sarà obbligatoria la frenata automatica d'emergenza

Entrerà in vigore all’inizio del 2020 l'obbligo per tutti i veicoli di nuova immatricolazione della frenata automatica di emergenza, il dispositivo (chiamato Aeb) che in caso di pericolo (un ostacolo improvviso sul suo percorso) arresta il mezzo. Lo ha reso noto sul suo sito la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece), ricordando che questa innovazione tecnologica contribuirà a ridurre le vittime sulla strada, oltre 9.500 nelle sole città dell’Unione Europea nel 2016 pari al 38% delle vittime totali. Uno studio di EuronCap, riferisce l’Unece, ha concluso che i dispositivi Aebs hanno ridotto del 38% gli incidenti a bassa velocità. Secondo stime della Commissione Europea, potrebbero salvare più di 1.000 vite all’anno nell’Unione Europea.

I sistemi Aebs monitorano la vicinanza 'frontalè dei veicoli o dei pedoni e individuano le situazioni in cui la relativa velocità o distanza tra i due veicoli o tra il veicolo e il pedone suggeriscono che una collisione sia imminente. In questa situazione, se il guidatore non reagisce ai segnali di allarme, si attiva automaticamente la frenata l’emergenza per evitare la collisione o mitigarne gli effetti.