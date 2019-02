Toyota: ritorna la Corolla ed è Full Hybrid

ADDIO AURIS

Dal 1966 la Corolla ha messo a segno un vero e proprio record: è la vettura più venduta di sempre con oltre 46 milioni di consegne. Ora arriva la dodicesima generazione. Andrà a sostituire la Auris con la quale nel 2010 Toyota ha introdotto la tecnologia ibrida nel segmento C.

DA 22.950 EURO

Corolla sarà disponibile in tre allestimenti (Active, Style e Lounge), nelle varianti Hatchback e Touring Sports con un un prezzo di attacco di 27.300 euro, che diventano 22.950 grazie agli hybrid bonus (la station ovvero la Touring Sports parte invece da 28.300 euro). Le prime consegne sono previste a marzo.

FULL HYBRID ELECTRIC

Corolla è la prima Toyota a disporre di due motorizzazioni Full Hybrid Electric: 1.8L da 122 Cv e il nuovo 2.0L da 180 Cv. L’unità ibrida 1.8L è di quarta generazione e comprende un motore elettrico alimentato fino a 600V e consente fino al 50% del tempo di guida in modalità elettrica in città. Il 2.0L Hybrid Dynamic Force è invece al debutto: il motore elettrico accoppiato all’unità termica contribuisce con una potenza di 80 kW ed è alimentato fino a 650V. Consumi ed emissioni: rispettivamente 30,3 km/l e 76 g/km per la versione 1.8L, 27 km/l e 84 g/km di CO2 per la 2.0L.