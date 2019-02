Nuova Ford Focus ST

Arriva anche in Italia, nella sola versione cinque porte, la nuova Focus ST con configurazioni esclusive per le sospensioni, i freni e le trasmissioni, ottimizzate per rendere la guida reattiva e agile (anche in pista). La nuova gamma di motorizzazioni ha fino al 12% in più di potenza e il 17% in più di coppia rispetto alla precedente generazione grazie ai nuovi benzina EcoBoost 280 CV e diesel 2.0 EcoBlue 190 CV.

Le novità La prima applicazione Ford di un differenziale elettronico a slittamento limitato (eLSD) per una vettura trazione anteriore, migliora l’ingresso in curva e la stabilità: grazie a un monitoraggio continuo, gli attuatori intervengono preventivamente ottimizzando la trazione su tutte le superfici e per i vari input del conducente. Trasmissione manuale a 6 o automatica a 7 rapporti, mentre, per la prima volta, disponibili su Focus ST anche iDrive Modes che consentono di modulare il carattere del veicolo in base allo scenario di guida. Inoltre, per le versioni EcoBoost 5 porte, smorzatori a controllo progressivo (Continuously Controlled Damping), migliorano la risposta delle sospensioni posteriori indipendenti, con configurazione a bracci oscillanti di lunghezza variabile (SLA).

Tecnologia Anche la nuova Focus ST beneficia della gamma di tecnologie di assistenza alla guida di Ford, che hanno permesso alla Focus di aggiudicarsi 13 riconoscimenti e le 5 stelle EuroNcap, da quando è stata lanciata nel 2018. Il Ford Co-Pilot include: Adaptive Cruise Control (ACC), disponibile con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring, Adaptive Front Lighting System con Predictive Curve Light e Sign-basedLight, Active Park Assist Upgrade, display Head-up (per la prima volta sul mercato europeo) e Evasive Steering Assist.