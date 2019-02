Alfa Romeo Giulietta, il model year 2019

Alfa Romeo presenterà al Salone di Ginevra l’evoluzione Model Year 2019 della Giulietta.

La nuova gamma è composta dai cinque allestimenti Giulietta, Giulietta Business, Giulietta Sport, Giulietta Super e Giulietta Veloce, e per il lancio viene proposta anche la serie speciale Giulietta Super Launch Edition che, in aggiunta ai contenuti di Giulietta Super, offre di serie contenuti aggiuntivi che ne innalzano ulteriormente piacere di guida, confort, sicurezza e controvalore. Fanno il loro esordio la livrea Verde Visconti, inediti cerchi in lega e sellerie specifiche. L’offerta è poi arricchita dall’introduzione di 6 nuovi pacchetti, tra cui i nuovi Pack Veloce Rosso Alfa e Pack Veloce Giallo corsa e il nuovo Pack Convenience.

Motori Sotto al cofano sono presenti ora solo propulsori Euro 6D temp: turbo benzina 1.4 da 120 Cv, Multijet 1.6 da 120 Cv con trasmissione manuale o automatica Alfa TCT e il nuovo Diesel 2.0 da 170 Cv con Alfa TCT.