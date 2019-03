Ford Edge: l'ammiraglia americana si rifà il look

Dimensioni imponenti, tipicamente americane. Suv in tutti gli aspetti: spazi, ingombri, motori. Se parli di Ford Edge siamo di fronte all'ammiraglia del segmento per la Casa americana, per cui non deve stupire l'eccesso in tutto. In fondo il modello top di gamma deve avere tutto quello che serve e Edge nella versione MY 2019 lo ha. Dopo appena tre anni gli stilisti di Casa Ford ci hanno messo sopra le mani ritoccando qua e là quello che serviva per renderlo più moderno.

La griglia, ad esempio, e il frontale sono ora molto più in linea col family feeling, ovvero col resto della gamma, ma il tocco massimo lo si ha guardando agli interni di nuovo Edge. Con l’adozione del nuovo cambio automatico chiamato E-Shifter a 8 rapporti, infatti, i designer della Casa hanno potuto lavorare sulla distribuzione degli spazi, dando maggiori volumi agli occupanti. Mancando la leva, sostituita da una ghiera, con in più il freno a mano elettronico automatico, Ford Edge presenta un tunnel centrale molto più ampio per riporre i vari oggetti personali.

C’è persino spazio per il caricatore wireless per smartphone, di serie con questa trasmissione. Il sistema di infotainment è rimasto identico, con il software Ford Sync 3 mostrato su un display da 8 pollici di diagonale (sono comunque installati anche Apple CarPlay e Android Auto). Tre allestimenti previsti: Titanium, ST Line e Vignale. Motori Ecoblue due litri diesel da 190 e 238 cavalli (questo con cambio automatico). Si parte da 50.400 euro per la Titanium 190 Cv ai quali aggiungere altri 4 mila per la versione 238 Cv. Il top di gamma con altri 6 mila euro per la Vignale.