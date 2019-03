La Jaguar I-Pace elettrica è l'auto dell'anno 2019

E' la Jaguar I-Pace elettrica l'auto dell'anno 2019. Oggi a Ginevra il Suv del giaguaro si è aggiudicato lo European Car of the Year 2019 battendo in finale le altre finaliste (Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes Classe A e Peugeot 508). Con la Alpine è stato un serrato testa a testa: per la prima volta due vetture hanno ottenuto lo stesso punteggio (250) e ci è voluta una decisione della giuria per assegnare il premio alla Jaguar. A un soffio anche Kia Ceed (247), più distanziate Focus (235), C5 (210), 508 (192) e Classe A (116)

E' la prima volta che una Jaguar ottiene questo ambito riconoscimento. La giuria dell’European Car of the Year comprende 60 giornalisti dell’auto provenienti da 23 paesi. Il premio è un riconoscimento ad alcuni aspetti fondamentali delle auto come l’innovazione tecnica, il design, le prestazioni, l’efficienza e il rapporto tra qualità e prezzo.

Ralf Speth, Ceo di Jaguar Land Rover, si dice “molto orgoglioso che il nostro primo veicolo elettrico sia anche la prima Jaguar a vincere l’European Car of the Year. Realizzata partendo da un foglio di carta bianca, la Jaguar I-PACE è l’auto elettrica tecnologicamente più avanzata, un punto di svolta, una vera rivoluzione".

Dal lancio di Jaguar I-Pace sono oltre 8.000 le unità consegnate, di cui il 75% in Europa. Sono 55 i riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo, inclusi i German, Norwegian e UK Car of the Year, il BBC TopGear magazine EV of the Year, il China Green Car of the Year e l’ECOBEST Award di Autobest.