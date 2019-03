Dal 2020 velocità limitata a 180 km/h su tutte le Volvo

Non è al Salone di Ginevra (o meglio, è presente con il brand elettrico Polestar...) ma Volvo riesce a far parlare di sé anche lontano dalla passerella del più importante auto show europeo. La Casa svedese ha infatti annunciato una decisione che ha del clamoroso anche se - in fondo - è una delle risposte più ovvie in tema di sicurezza anche se non certo popolare: Volvo limiterà la velocità dei propri veicoli dal 2020.

Dall'anno prossimo, dunque, tutte le Volvo potranno toccare al massimo i 180 km/h. Non cambia nulla in Paesi come l'Italia dove il limite è comunque di 130 km/h (in autostrada) ma su molti tratti delle Autobahn tedesche fa la differenza. Il messaggio di Volvo è forte e rientra nell'ambizioso progetto Volvo 2020 che prevede per l'anno prossimo che non vi siano vittime né feriti gravi a bordo di una Volvo nuova.

C'è di più. Volvo sta anche studiando come combinare un controllo di velocità smart e la geolocalizzazione per ridurre automaticamente la velocità nei pressi di scuole e ospedali.

“Vogliamo aprire il dibattito se i Costruttori abbiano il diritto o forse il dovere di installare tecnologia che cambi il comportamento dei guidatori", spiega il presidente di Volvo Hakan Samuelsson. “Non abbiamo ancora una risposta certa, ma riteniamo sia nostro dovere iniziare a discuterne”.

Secondo Volvo oltre certe velocità la tecnologia non basta per prevenire incidenti e vittime.