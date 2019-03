Guida autonoma? Scopriamo con Bosch V2X, l'ultima frontiera

Vede, sente, parla. Col proprio driver, con le altre vetture, con tutto ciò che incontra lungo il suo percorso, segnaletica e semafori compresi. È l’ultima frontiera, è la tecnologia cosiddetta V2X (Vehicle-to-everything). L’auto a guida autonoma, che fascino. L’orizzonte della diffusione sul «mass market» è ancora lungo (oggi si parla di «guida assistita»), tuttavia in gran segreto i laboratori più avanzati fervono di esperimenti. E ogni tessera del puzzle, a poco a poco troverà un incastro.

Self-driving car è il «mantra» che ad esempio ispira gli ingegneri della divisione Mobility Solution di Bosch, polivalente multinazionale che in questa fase, in materia è capofila: dai sistemi di comunicazione V2X agli algoritmi di guida, passando per servizi di mobilità futura come le corse in taxi senza conducente (ride-hailing on demand), o l’auto che trova parcheggio da sola.



Al Salone di Ginevra un assaggio del grado di innovazione che dalle menti Bosch verrà trasmesso alle automobili di serie di ogni marchio e nazionalità. A cominciare da una soluzione come quella dell’accesso all’auto senza chiave (Perfectly Keyless), un sistema che trasforma il proprio smartphone in telecomando universale, e che un giorno manderà per sempre in pensione sia il caro vecchio accessorio in metallo, sia card e tessere di sorta. Ma è una volta a bordo, che la rivoluzione esprimerà tutto il suo potenziale: la guida autonoma è una scienza di massima precisione, sensori, centraline e super computer dalla impressionante potenza di calcolo sono fondamentali, sostiene Bosch, ma non sufficienti.

Lo «switch» all’auto senza pilota sarà al 100% completo, e il più possibile sicuro, solo quando interverrà il terzo fattore, cioè una localizzazione ultraprecisa. Ecco allora il «deus ex machina»: un sensore di movimento e posizione, cioè un accessorio che includa un’unità ricevente ad alte prestazioni per segnali cloud, GNSS (Global Navigation Satellite System) e da stazioni terrestri, e che riconosce momento dopo momento non solo posizione, ma anche direzione esatta ed andatura del veicolo, con uno scarto inferiore al centimetro. Serve poi un software particolarmente intelligente che processi i dati, e sappia che farne in caso di interruzione del segnale GNSS.

Quando ad esempio il veicolo entra in galleria, il sensore Bosch può così continuare a determinare la posizione del veicolo per diversi secondi. Questo perché il software calcola la posizione in base all’ultimo punto per il quale erano disponibili informazioni satellitari. Se il segnale GNSS si oscura per un periodo più lungo, come «extrema ratio» l’auto farà infine riferimento alla mappatura stradale elaborata da Bosch stessa. Mappa a sua volta generata da sensori video e soprattutto radar, questi ultimi ancor più affidabili perché funzionanti anche al buio, e dal maggiore raggio di rilevamento. L’automobilista è atteso dalla proiezione di un film di fantascienza, un film del quale sarà solo una comparsa, ma di quelle - ecco il senso più profondo della guida autonoma livello 5 - che raggiungono il finale della storia sane e salve.