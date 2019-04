Citroën, i cento anni che cambiarono la storia dell'auto

Luglio 1919, debutta Citroën Type A, capostipite di una famiglia di vetture l’una più speciale dell’altra. A 100 anni di distanza, il Double Chevron festeggia il proprio fondatore e tutto ciò che dal suo genio è scaturito. Raduni, concept car, campagne media: il Centenario è ricco di appuntamenti che faranno la gioia degli appassionati, una comunità fedele al proprio brand come non capita nemmeno ai marchi premium.

André Citroën (francesizzazione del cognome olandese Citroen, «limone», dal mestiere del nonno, mercante di frutta esotica) è il primo imprenditore in Europa a industrializzare la produzione, il primo a costruire un’automobile per tutti: la Type A costava pressappoco come un cerchio dei modelli allora sul mercato. L’epopea del personaggio e del suo marchio è costellata di successi e di avventure: prodotti come Traction Avant e DS, imprese come la Crociera Nera (Africa) e la Crociera Gialla (Asia).

Gli eventi, dunque: dopo lo Speciale Centenario alla rassegna Retromobile, ad aprile il servizio di noleggio Citroen Rent&Smile proporrà ai parigini, oltre che modelli attuali, anche l’utilizzo di modelli storici. Le celebrazioni proseguiranno con lo «Street Burst Day» di metà giugno, quando Citroen occuperà la strada di una capitale europea con 100 auto, una per ogni anno di vita. Gran finale col «Rassemblement du Siècle»: il Raduno del Secolo si svolgerà il 19-21 luglio sul leggendario tracciato di La Ferté-Vidame. La pista prove top secret, dove venne messa a punto una certa 2CV.