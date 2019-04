I van di Opel rivelano il loro x factor

Energia, simpatia, positività. Un personaggio donna come testimonial di una gamma di «furgoni»? Sì, se è una donna che fa del lavoro un mantra, del successo un’autentica missione. Mara Maionchi è voce Opel, divisione Veicoli Commerciali. E ai professionisti del trasporto torna il buonumore.

COMBO VINCENTE

Mentre la popolare giudice di X Factor presta il suo talento alla campagna Opel, in Italia i van del Fulmine chiudono il 2018 con performance da record. Inaugurando anche il 2019 con un prestigioso riconoscimento: a Combo Cargo il titolo di «International Van of the Year», la partnership con PSA inizia a fare effetto.

VIVA VIVARO

Di questi giorni è invece il debutto di nuovo Opel Vivaro, che di Combo è il fratello maggiore e della flotta il modello più versatile. Quattro allestimenti (Van, Doppia Cabina, Life, Pianale Cabinato), tre misure (max. 5,30 metri), alto grado di connettività e motori diesel Euro 6d-temp. Ordini aperti (prezzi da 21.620 euro Iva esclusa), consegne a partire dall’estate. L.C.