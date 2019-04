Panda: con Wind la citycar diventa un hot-spot

PANDA È ONLINE

Dopo l’anteprima al Salone di Ginevra, arriva negli showroom la nuova serie speciale Panda «Connected by Wind», l’unica citycar con ben 50 Giga al mese inclusi per un anno. Come testimonial dello spot tv, il poliedrico Fabio Rovazzi.

HOT-SPOT SU 4 RUOTE

Panda Connected by Wind è provvista del router wi-fi «Linkzone 4G», che permette di collegare contemporaneamente fino a 15 dispositivi. Nessun bisogno di installare software o driver: l’hot spot è l’auto stessa. Sfruttando il traffico dati dell’offerta è inoltre possibile utilizzare l’app Uconnect con tutte le sue funzionalità, dalla navigazione Waze integrata allo streaming musicale.

CITYCAR ARCOBALENO

Distinguono la nuova speciale edition il badge celebrativo «120» e la scritta «Connected by Wind», oltre al trattamento nero lucido per lo skid plate, le maniglie porte e i cerchi bicolore da 15.” Impronta giovane e fresca all’interno grazie al tessuto nero dei sedili con cuciture bianche e verdi a contrasto. Non manca (ovviamente) l’apposito supporto per lo smartphone. L.C.