Honda, per HR-V arriva anche la versione Sport

La nuova Honda HR-V, introdotta in Europa nell’autunno 2018 (prezzo d’ingresso 22.550 euro), si arricchisce della versione Sport che monta un motore VTEC Turbo da 1.5 litri iniezione diretta, disponibile sia con il CVT che con il cambio manuale a sei rapporti (da 29.950 euro con il manuale, 31.300 per il CVT).

La sportività di questa versione si traduce non solo nel design, ma anche e soprattutto nell’handling e nelle prestazioni.

Esternamente la caratterizzazione sportiva è data dalla griglia frontale di colore nero, a nido d’ape, dallo spoiler nero, dalle minigonne laterali e dai paraurti sagomati. Nere anche le calotte degli specchietti retrovisori mentre al posteriore c'è il doppio terminale di scarico. Abbinati, cerchi neri in lega da 18” e cromature nere sia all’anteriore che al posteriore.

L’esclusività degli esterni si riflette anche nell’abitacolo dove i giapponesi di Honda hanno deciso di concentrarsi maggiormente sulla scelta di materiali di qualità per agevolare il comfort di bordo ed aumentare la sensazione di relax per gli occupanti.

Ma la ciliegina sulla torta è sotto al cofano. Il nuovo motore turbo sviluppa 182 Cv, a suo agio soprattutto con il manuale a sei marce.

Aiuta il sistema SDC (Synaptic Damping Control) per le sospensioni è progettato per controbilanciare il movimento laterale e torsionale relativo del telaio. HR-V Sport vanta inoltre una configurazione dello sterzo personalizzata che si avvale di un sistema elettrico a doppio pignone dal rapporto variabile, affiancato dalla tecnologia AHA (Agile Handling Assist) di Honda.