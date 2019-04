Renault, nuovo 1.7 diesel per la famiglia Scénic

Una gamma di motori che si va a completare, quella di Renault Scénic e Grand Scénic che ora possono contare anche del nuovo 1.7 Blue Dci (potenza 120 o 150 Cv) che arriva dopo il 1.3 Tce Fap presentato lo scorso anno.

Il nuovo 1.7 I nuovi propulsori su Scénic, che escono dalla fabbrica di Valladolid (Spagna) dopo oltre 2.500 ore di test al banco, sono sviluppati da Renault e saranno proposti su vari veicoli, anche dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi. Le novità meccaniche cominciano dal nuovo albero motore, che permette una riduzione degli attriti e dei consumi, ma c'è anche la turbina a geometria variabile che consente una migliore efficienza del del turbocompressori, gli iniettori a otto fori a 2500 bar per una migliore combustione e riduzione dei consumi e l’intercooler aria/acqua, per una migliore rendimento di combustione. Tutti i motori, poi, dispongono di un sistema di riduzione dell’ossido di azoto tramite sistema SCR, con utilizzo di ADBLUE.

Prestazioni e consumi Al volante, i nuovi motori sono piacevoli anche ai bassi regimi; la coppia massima è di 300 Nm sul Blue dCi 120 a 1500 giri, di 340 Nm sul Blue dCi 150 a 1750 giri. Sul versante delle emissioni di CO2 , i dati vanno da 127 a 129 gr/Km in ciclo misto NEDC BT per Renault Scènic Blue dCi 120 e dCi 150. I consumi, invece, sono da 4,8 litri a 4,9 litri/100 km in ciclo misto NEDC BT.

Sicurezza Sul fronte sicurezza e assistenza alla guida, su Scénic non mancano le garanzie della parking camera e dell’Easy Park Assist, la frenata di emergenza attiva per il riconoscimento dei pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, la commutazione automatica dei fari abbaglianti e anabbaglianti, il sensore angolo morto, il rilevatore di stanchezza, l’assistenza al mantenimento di corsia e il Cruise Control Adattivo. Già in vendita, i prezzi di Scénic e Grand Scénic Blue dCi 120 e Blue dCi 150 partono da 25.650 euro.