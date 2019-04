Con la nuova Alfa Romeo Giulietta debutta U-Go, lo sharing tra privati

Fca, contestualmente al debutto del model year 2019 di Alfa Romeo Giulietta, lancia U-Go by Leasys, una nuova forma di mobilità condivisa, efficiente e anche sostenibile. Grazie a questa innovativa soluzione - che viene gestita attraverso la piattaforma ugo.leasys.com raggiungibile via web o con l’apposita App - è possibile contenere la spesa mensile del canone di noleggio condividendo la propria Giulietta in uno specifico programma di car sharing.

La proposta - che è utilizzabile anche per gli altri modelli FCA purché noleggiati attraverso Leasys o FCA Bank e coperti da assicurazione kasko - offre diversi vantaggi su piano finanziario, perché permette di abbassare il canone mensile (attraveso l’incasso del noleggio ad altri utenti) in forma stabile o, più semplicemente, quando ci siano altre necessità di spesa e sia utile ridurre le uscite per l’auto.

Il cliente - definito U-Go Player - che offre la propria Giulietta o un’altra auto del Gruppo in uso con Leasys si registra indicando le caratteristiche della propria vettura, il periodo di disponibilità e la tariffa giornaliera.

L’utilizzatore dopo essersi a sua volta registrato potrà individuare il veicolo effettuando la ricerca per città e periodo d’interesse, concordando con il Player le modalità per il ritiro e il pagamento. Al termine del periodo di condivisione, entrambi potranno lasciare una recensione, come oggi avviene per vendite via web, hotel e ristoranti.

Il servizio U-Go include infine anche le soluzioni di noleggio a breve termine da parte di Leasys, oltre a quelli dei privati.