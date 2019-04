Elettrificazione: Kuga, Focus, Fiesta, l'offensiva ibrida di Ford

Perché tutti hanno diritto all’automobile, e trasportando all’epoca moderna il pensiero di Henry Ford, tutti hanno diritto all’auto elettrica. Sarà l’Ovale Blu a «popolarizzare» la mobilità a zero emissioni, e Mondeo Hybrid non è che la pioniera di una lunga dinastia.

Anche nuova Kuga prenderà la «scossa», declinandosi in formato ibrido «soft» (Kuga EcoBlue Hybrid), col diesel abbinato a batteria a basso voltaggio (48V) per il recupero dell’energia in frenata, ibrido «standard» (un 2,5 litri benzina + motore elettrico con batterie agli ioni-litio), infine anche ibrido plug-in, con accumulatore da 14,4 kWh e autonomia elettrica di oltre 50 km.

Kuga di terza generazione è attesa per fine 2019, inizio 2020: in contemporanea, il processo di elettrificazione contagerà anche la coppia Fiesta-Focus, destinata a sua volta a ricevere la tecnologia mild hybrid 48 Volt, moltiplicando così le proprietà di ecologia ed economia del 3 cilindri 1.0 Ecoboost.

Non è finita qui, perché il segmento del momento è quello Suv, e così il prossimo anno Ford non solo porterà in Europa nuovo Explorer, 5 metri di PHEV e un V6 da 450 Cv. Nel 2020 è infatti attesa anche new Puma, non più coupé, bensì crossover. L’anello di congiunzione tra Ecosport e Kuga partirà mild hybrid, ma punta all’elettrico 100%. E alla presa di corrente si collegheranno anche il pick-up Ranger, il commerciale Transit, il misterioso Suv su base Mustang. La direzione è quella, tanto vale - piaccia, oppure no - farci l’abitudine. L.C.