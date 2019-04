Mercedes, parata di novità: debutta il nuovo GLS

All’International Auto Show 2019 di New York Mercedes è assoluta protagonista con sei premiere. Debuttano l’ammiraglia GLS e la nuova GLC Coupé, uno dei modelli di maggior successo tra i SUV della Stella, che presenta sull'intera gamma GLC la versione 63 S 4MATIC+. Per la prima volta sotto i riflettori anche la CLA 35 4MATIC e la A 35 4MATIC Sedan.

Nuovo GLS L'ammiraglia Suv della Stella si fa notare per l'abitabilità, soprattutto nella seconda fila di sedili, grazie al passo più lungo di 60 mm, mentre tutte e tre le file di sedili sono regolabili elettricamente. La sospensione attiva E-ACTIVE BODY CONTROL, basata su una rete da 48 volt, è comune al nuovo GLE. A bordo c'è l’ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida.

GLC Coupé Il nuovo GLC Coupè si distingue per il design, gli innovativi sistemi di assistenza alla guida, la nuova gamma di motori e l'ultima generazione del sistema multimediale MBUX. Gli esterni tipici da fuoristrada includono il front-end dominante, i profili muscolosi e i dettagli cromati come le protezioni antincastro anteriori e posteriori.

All-rounder per ogni occasione Anche le versioni 63 S 4MATIC+ di GLC (SUV e Coupé) debuttano al NYIAS 2019, in anteprima mondiale. Esteticamente, il frontale con la griglia del radiatore specifica AMG si allarga verso il fondo, con feritoie nere verticali. I fari LED High Performance, più piatti, rafforzano la presenza visiva delle lampade diurne. Salgono a bordo dei modelli high performance di GLC, il sistema di infotainment MBUX con funzioni e display specifici per i modelli AMG e l’innovativo gesture control.

AMG CLA 35 4MATIC La nuova CLA 35 4MATIC si presenta con un motore turbo a 4 cilindri da 2,0 l e cambio a doppia frizione a 7 marce. Gli esterni sono caratterizzati da un design sportivo, mentre i passaruota allargati e due powerdom sul cofano motore sottolineano il carattere high performance. All’interno display completamente digitali.

AMG A 35 4MATIC Sedan Anteprima mondiale anche per la Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan. Il suo motore 4 cilindri turbocompresso da 2,0 l, il cambio a doppia frizione AMG SPEEDSHIFT DCT 7G, le sospensioni AMG e la trazione integrale variabile AMG Performance 4MATIC i tratti distintivi. La nuova porta d’ingresso al mondo AMG sul mercato nordamericano, si rivolge a un target giovane alla ricerca di un alto livello di prestazioni e di una decisa abitabilità per i passeggeri, senza rinunciare ad un ampio spazio per i bagagli.