Alla scoperta di FCA dietro le quinte

FCA BEGINS

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla vostra Fiat, ma anche Alfa Romeo, Abarth o Jeep, e nessuno ve lo ha mai permesso. «FCA What’s Behind», ovvero: il dietro le quinte dei test pre-produzione. Per la prima volta, le telecamere hanno avuto accesso ai «proving ground» del Gruppo: una «docuseries» ne racconta ora la vita quotidiana.

BACKSTAGE

Le auto, certo, ma anche le persone, le tecnologie, i paesaggi mozzafiato nei quali si svolgono gli esperimenti in condizioni estreme, dai ghiacci del Circolo Polare alla sabbia del deserto del Kalahari. Primo episodio ambientato proprio ad Arjeplog, Svezia Settentrionale, «tana» invernale del team Ricerca & Sviluppo FCA.

TERAPIA DEL FREDDO

Perché un prototipo tramuti in un’auto di serie, prima deve passare l’esame dell’inverno scandinavo. L’auto accederà alla catena di montaggio solo dopo che telaio, motore, elettronica, infine comfort di marcia, avranno superato il test. Grazie a FCA What’s Behind, oggi sappiamo anche come. L.C.