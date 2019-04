Michelin Pilot Sport 4 Suv: pensato per gli sport utility

Si chiama Pilot Sport 4 Suv l'ultimo pneumatico sviluppato da Michelin e pensato appositamente per gli sport utility sembrano l'unico argine al rallentamento del mercato dell'auto.

La nuova gomma (che si inserisce nella famiglia Pilot Sport di pneumatici performanti) è in grado di equipaggiare tutte le gamme di Suv e 4x4 compatti, medi, premium e sportivi puntando sul comfort di guida e sulla sicurezza sia su asciutta che su bagnato, promettendo una durata superiore a quella della concorrenza. Come? Michelin è riuscita a unire tutte queste performance applicando le tecnologie derivanti dal mondo della competizione e gli insegnamenti provenienti dagli ultimi pneumatici della Formula E.

Altra caratteristica evidente nei test per la stampa svolti con Volvo XC60 è un grip sicuro accompagnato a una silenziosità non comune grazie all’impiego di un battistrada asimmetrico e a un nuovo design dei tasselli che, abbinati a una nuova mescola e alla tela ibrida, riescono a fare la differenza su qualsiasi tipo di terreno.

«La cosa importante - ricorda Valerio Sonvilla, product manager di Michelin - per questo tipo di vetture è tener bene presente che si tratta di veicoli con un centro di gravità posizionato molto più in alto rispetto alle vetture sportive e masse molto più importanti e rappresentano pertanto una nuova sfida per i progettisti che devono concepire pneumatici in grado di rispondere a forze centrifughe e laterali maggiori». r.m.