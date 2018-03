Le “sei mogli” di Rick Wakeman (Ann of Cleves - Video)

E' un disco non solo per appassionati. Ma soprattutto per “malati” di progressive rock. Che possono festeggiare con ragione i 45 anni di una pietra miliare di questo genere. Il disco di questa settimana è “The six wives of Henry VIII”. L'autore è il vulcanico tastierista, ex Yes, Rick Wakeman. Come Enrico VIII era il re d'Inghilterra, ed ebbe appunto sei mogli, Wakeman, al pari di Keith Emerson, come lui un supervirtuoso, è uno dei re del prog. A questa opera strumentale incentrata sulle tastiere suonate da un virtuoso come Wakeman (indimenticabili i concerti in cui, con tanto di manto regale, si esibiva alle tastiere), hanno collaborato quattro degli Yes: Howe, Bruford, Squire e White. Il disco parla di storia e ha fatto storia. E' la rivisitazione in musica della vita di uno dei più famosi e controversi sovrani inglesi e delle donne che ne fecero parte. Da moglie e, anche, da vittime. Caterina d'Aragona venne ripudiata, Anna Bolena venne fatta decapitare, Jane Seymour morì di parto, Anne of Cleves fu ripudiata, Catherine Howard finì sul patibolo, mentre la sesta e ultima Catherine Parr, sopravvisse al re e si risposò. La storia della sei mogli di Enrico VIII, che insaguinò il Cinquecento, non poteva, dunque, non avere una “declinazione rock”. E chi meglio di Wakeman poteva metterla in note? “The six wives”, secondo album solista del virtuoso inglese, è poi il primo di un trittico di opere prog di grande intensità. L'anno dopo infatti Wakeman rileggerà Jules Verne in “Journey to the centre of the earth” e, nel '75, il ciclo arturiano con “The myths and legends of king Arthur and the knights of the round table”.

Nei brani Wakeman non osserva l'ordine cronologico. L'album parte sì da “Catherine of Aragon”, drammatico con l'aggiunta del coro femminile, e prosegue con “Anne of Cleves”, in cui Wakeman dà libero sfogo a tutta la sua verve pianistica. Qualcuno ha definito il terzo brano, “Catherine Howard”, geniale. Infatti, si tratta di sinfonie classiche con la “lente” del prog. “Jane Seymour” è anche un omaggio a Bach, mentre l'atmosfera si distende maggiormente in “Anne Boleyn”. Il lavoro si chiude con “Catherine Parr”, in cui Wakeman, come al solito, giganteggia.

“The six wives” ebbe ai tempi in cui uscì un grande successo, tanto che alcuni passaggi divennero dei must nei concerti degli Yes. Per averne un assaggio “Excerpts from the Six Wives of Henry VIII” nel live “Yessongs”, un disco imperioso, pomposo e magniloquente” direbbero i detrattori. Basti dire che l'ouverture del'album - uscito anch'esso nel '73, qualche mese dopo “The six wives” - è tratta dal finale de “L'uccello di fuoco” di Stravinskij. Un concerto anch'esso da ascoltare (o riascoltare) assolutamente, con gli Yes al gran completo. Sempre quell'anno, infine, gli Yes pubblicheranno “Tales from topographic oceans”, lavoro guidicato controverso che divise i fans, ma amatissimo dall'autore di questo pezzo.