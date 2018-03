Gli America in tour in Italia. La band si esibirà in tre date ad ottobre: il 13 a Roma (Auditorium Conciliazione), il 14 a Bologna (Teatro Auditorium Manzoni) e il 15 a Milano (Teatro Dal Verme).

«A horse with no name», «Ventura highway», «I need you», «Tin man», «Don't cross the river», «You can do magic», «Lonely People» e «Sister Golden Hair», alcune delle loro hit mondiali che riproporranno dal vivo.