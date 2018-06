“Goodbye Yellow Brick road”, Elton John firma il capolavoro

Elton John, all'anagrafe Reginald Kenneth Dwight, ha inciso molto. Capolavori, roba bella e carina ma anche dischi così così. In una carriera lunghissima come quella del 71enne cantautore inglese, che ha pubblicato una cinquantina di album, è quasi normale. Tra i capolavori - forse il capolavoro assoluto - del prolifico artista c'è però un disco che quest'anno compie 45 anni e che Elton John festeggerà con un lunghissimo tour che partirà a settembre dagli Usa e toccherà nel 2019 e nel 2020 anche l'Italia. Giocando sul nome del disco, segnerà il suo addio alla scene. L'album da festeggiare è infatti “Goodbye Yellow Brick road”, un doppio datato 1973, scritto con il fedele paroliere Bernie Taupin, che fu un successone dal punto di vista artistico e commerciale. Un disco oggi più che mai da riscoprire perché rappresenta una perfetta alchimia-rock tra il prog e il pop. Un album che è, però, letteralmente dominato dal doppio brano d'apertura, l'epico “Funeral for a friend/Love lies bleeding”, seguito da quella che è forse la più amata canzone di Elton John: “Candle in the wind”. E' proprio su questi due (o tre) brani che l'autore di questo pezzetto vorrebbe insistere. Gli altri, chi non ha mai sentito l'album, li scoprirà ascoltandolo.

In “Funeral for a friend/Love lies bleeding”, che sempre chi scrive giudica il momento più alto del cantautore londinese, la prima parte è un crescendo strumentale il cui apice è rappresentato dal virtuosismo pianistico del musicista. La durata è oltre dieci minuti e l'”irruzione” di Elton John e del suo piano avviene circa a metà. Potente e impetuosa. Un pezzo solenne, in questo veramente progressive, che sfocia nel rock puro di “Love lies bleeding”. In rete si trovano anche versioni dal vivo in cui, è il caso di dirlo, Elton John non delude mai.

La struggente “Candle in the wind”, originariamente ispirata al personaggio di Marilyn Monroe e successivamente riscritta in parte nell'occasione del funerale di lady Diana Spencer, che di Elton John fu grande amica, è la canzone più conosciuta dell'album e tra le più amate in assoluto della sua sterminata produzione. La magia di questo brano è però, cosa non sempre scontata, quella di riuscire a mantenere il suo fascino a distanza di così tanto tempo. Basterebbero solo questi brani per fare grande un'opera. Ma elton John in quel '73 era in grande vena e anche gli altri numerosi pezzi sono all'altezza.

Altri brani indimenticabili sono infatti “Goodbye Yellow Brick road” che dà il titolo al disco, “The ballad of Danny Bailey”, una gangster-story, oltre a “Roy Rogers” che si ispira al cowboy della serie tv americana e al suo cavallo Trigger. E poi “Sweet painted lady”, “Saturday night's alright (For fighting)” e “Harmony”, una canzone d'amore che chiude un album solenne, lirico, struggente. Insomma, un gran bel disco.