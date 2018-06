La colonna sonora degli anni 80: (stra) vince Thriller "Ascolta" il podio

Quanti voti! Tantissimi. Segno che musica e anni '80 smuovono tanta nostalgia. L'idea era proprio quella e...vi è piaciuta. Avevamo proposto una lunghissima lista di canzoni per il sondaggio "Vota la tua hot Anni '80 preferita" (Guarda tutte le canzoni), tra tormentoni, pezzi easy ma anche roba d'autore, rock e pop, alcuni straconosciuti altri sono stati delle vere eproprie meteore riscoperte nel ricordare la colonna sonora di quegli anni. Italiane e straniere. Altre ce le saremo di sicuro dimenticate, ma il grosso c'era. Ha stravinto Michael Jackson con l'eterna Thriller. Un 25% che, in una lista infinita proposta non lascia dubbi sul gradimento. Secondi - c'era da aspettarselo che finissero sul podio - i Duran Duran (scelta una canzone anche se in quegli anni la loro produzione è stata più che corposa) con Wild Boys al 15%. Le prime due hanno staccato tutte le altre facendo il vuoto. Terza - anche questa c'era da aspettarselo - I like Chopin di Gazebo al 4%. Sotto la top 10, un suggerimento per una playlist che vi scaraventerà direttamente negli anni '80. Un "viaggio" niente male. E se volete riascoltare le tre canzoni del podio...eccole qui sotto.

Thriller Michael Jackson (Guarda il video)

Wild boys - Duran Duran (Guarda il video)

I like chopin - Gazebo (Guarda il video)

La top 10

1) Thriller (Michael Jackson) 25%

2) Wild boys (Duran Duran) 15%

3) I like Chopin (Gazebo) 4%

4) Relax (Frankie goes to Hollywood) 3%

5) Everybody wants to rule the world (Tears for Fears) 3%

6) Vita spericolata (Vasco Rossi) 3%

7) Vamos a la playa (Righeira) 3%

8) Take on me (A-Ha) 2%

9) Bette Davis Eyes (Kim Carnes) 2%

10) Born in the U.S.A. (Bruce Springsteen) 2%