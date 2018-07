Prima XXXTentacion, star della trap mondiale, ucciso (pare) una rapina, il giorno dopo è toccato a Jimmy Wopo, ucciso in un agguato. Sabato notte, durante una sparatoria a Toronto, è morto Smoke Dawg, aveva 22 anni. E' il terzo rapper ucciso in modo violento in due settimane. I sospettati si sarebbero dati alla fuga. Astro nascente dell'hip hop statunitense, Smoke Dawg ha cominciato a farsi conoscere negli States nel 2015 grazie ad un remix di "Trap house" di French Montana. Nel 2016 ha inciso una traccia insieme a Skepta, "Overseas", mentre tra il febbraio e il marzo del 2017 ha aperto alcuni concerti del tour di Drake. Proprio qualche giorno fa aveva pubblicato una nuova canzone, "Fountain Freestyle", per lanciare il suo primo album "Struggle Before Glory" che doveva uscire alla fine di quest'anno.