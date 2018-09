All'asta la Mercedes 280 SEL del 1971 di Elvis

Una delle auto che facevano parte nella residenza di Graceland della "flotta" di Elvis Presley, grande appassionato di motori, andrà all’asta il prossimo 27-29 settembre a Las Vegas.

Si tratta di una berlina Mercedes-Benz 280 SEL acquistata nuova dall’icona del rock n' roll nel 1971 assieme ad un’altra vettura della Stella a tre Punte (una limousine 600). Questa auto ha un valore collezionistico tutto particolare in quanto utilizzata da Presley fino al 1977, anno della sua scomparsa.

La Mercedes-Benz 280 SEL, che verrà battuta dall’organizzazione Barrett-Jackson, fa parte della John Staluppi Jr. Collection, che è stata già in parte dispersa alla Palm Beach Auction e che sarà presente con 15 lotti all’asta di Las Vegas che si svolgerà al Mandalay Bay Resort.

L’esemplare che è proposto al migliore offerente - e si attendono importanti rilanci - era stato riverniciato da Presley in Alpha Crystal Blue Metallic per avere lo stesso colore della 600 limousine ed è è in perfette condizioni, compresa la presenza sulla porta del guidatore del logo TCB (taking care of business) voluto dal cantante su tutte le sue auto.