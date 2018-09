De Andrè e la storia di un impiegato

Taglia il traguardo dei 45 anni “Storia di un impiegato”. Uscito nell'ottobre del 1973, sesto album di Fabrizio De Andrè, è il primo lavoro “politico” del grande cantautore genovese. E' uno dei numerosi capolavori di un artista che ha avuto una carriera inimitabile e, quindi, è difficile dire qualcosa che non sia già stato detto. La cosa migliore da fare, comunque, è sempre la stessa: prenderlo e ascoltarlo. O, probabilmente, riascoltarlo. Ci si accorgerà che, anche se sono passati 45 anni, non tanto è cambiato in questa società. Società di cui De André rimase per tutta la sua vita un aspro critico. “Storia di un impiegato”, testi scritti insieme a Giuseppe Bentivoglio e musicati con Nicola Piovani, è un concept, in cui i brani sono collegati tra loro. Una storia fatta di canzoni che non piacque a quella stampa militante all'epoca molto vicina al movimento studentesco. Stroncature che non avranno più di tanto impensierito un uomo libero come “Faber”, dal momento che forse il critico più feroce di questo suo lavoro fu proprio lui stesso. Tra chi polemizzò con l'artista genovese ci fu anche Giorgio Gaber che, a quel tempo, “era” ancora comunista. L'album non ebbe, comunque, il successo sperato e si dovette attendere perché venisse inserito tra i capolavori del cantautore.

Protagonista è l'impiegato che, fin dall'”Introduzione”, osserva il mondo che gli gira intorno a partire dagli studenti del '68 che, “lottavano così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera...”). Poi De Andrè attacca con "Canzone del maggio". Liberamente tratto da un canto del maggio francese del '68 è uno dei pezzi “portanti” dell'intero disco. Ne esistono due versioni, dal momento che la prima incappò nei tagli della censura. Tra le curiosità c'è che la strofa che è diventata il simbolo di questa canzone (la famosa “anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti”) compare solo nella seconda stesura. L'impiegato, dopo mille riflessioni e traversie, svilupperà un rifiuto feroce del sistema arrivando perfino a preparare un vero attentato, come De André racconterà ne “Il bombarolo”, uno dei brani più vivi e interessanti dell'album. Il disco contiene anche “Verranno a chiederti del nostro amore”, l'unico dell'album che rimarrà nella scaletta dal vivo di De Andrè. Magnifica, a tale proposito, la versione nel leggendario Volume 2 con la Pfm.