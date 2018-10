In uscita il doppio cd "Patty Pravo Live"

Uscirà il 26 ottobre il doppio cd di Patty Pravo che raccoglie i brani dei concerti tenuti al Teatro La Fenice di Venezia il 24 febbraio scorso e al Teatro Romano di Verona, di recente, il 4 settembre, dalla carismatica artista veneziana dalla voce inconfondibile, che ha venduto oltre 120.000.000 di dischi in tutto il mondo con le sue canzoni tradotte in 8 lingue.

Per l’uscita di «Patty Pravo Live» (Azzurra Music), l’iconica cantante incontrerà i fan e firmerà le copie del disco, in due speciali appuntamenti, a Milano e a Roma: venerdì 26 ottobre all’Hosteria della Musica alla Ferrovia di Milano e il 5 novembre nella galleria d’arte Musia di Roma. Gli incontri saranno introdotti e moderati da Pino Strabioli.

Il cd 1 racchiuderà i brani in versione classica accompagnati dalla Grand Orchestra diretta dal Maestro Mauro Ottolini mentre il cd 2 conterrà i brani più rock del suo repertorio.

Questa la tracklist di «Patty Pravo Live». Nel cd 1 - «Concerto per Patty», «Tutt'al più», «Piccino», «La canzone dei vecchi amanti», «Non andare via», «A modo mio», «Col tempo», «Motherless child», «Dove andranno i nostri fiori». Cd 2: «La bambola», «Se perdo te», «Orient Express», «E dimmi che non vuoi morire», «La viaggiatrice Bisanzio», «Cieli immensi», «Nuvole», «Piramidi di vetro», «Pensiero stupendo», «Pazza idea».