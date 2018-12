Bono e The Edge degli U2 hanno cantato per i senzatetto di Dublino davanti al Gaiety Theatre. Con loro altri musicisti irlandesi. esibizione on the road per sostenere la Simon Community (organizzazione che aiuta i senzatetto e le persone che rischiano di diventarlo). Nel video, postato su youtube, Bono e The Edge eseguono una versione acustica di Love Is Bigger Than Anything In Its Way, brano contenuto nell'ultimo album della band dal titolo Songs of Experience e, con gli altri (It's Christmas) Baby Please Come Home.