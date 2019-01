Autobahn, in viaggio con i Kraftwerk

Chi si interessava di musica negli anni Settanta aspettava con ansia trasmissioni come “Discoring” e lì conosceva protagonisti della musica non solo italiana ma anche straniera. Artisti che, a volte, colpivano per il loro "futurismo". Era il caso dei tedeschi Kraftwerk - traduzione: centrale elettrica - , che in Italia hanno ancora un loro posticino tra i ricordi di chi non è più giovanissimo. Erano, per capirsi, quelli di “The robots”. Ma quel singolo, pezzo forte dell'album “Die mensche-machine” che li fece conoscere e soprattutto ballare nelle discoteche italiane nel 1978, non fu certo il primo. I Kraftwerk avevano già pubblicato sei album. Uno dei più importanti in questo 2019 compie 45 anni. E' “Autobahn” (autostrada), un lp che proietterà il gruppo capitanato da Ralf Hutter e Florian Schneider-Esleben, due che si conobbero sui banchi del conservatorio di Dusseldorf nel 1968, amche fuori dai confini della Germania. Sono più o meno gli anni in cui in Italia sbarcano anche i francesi Rockets con cui i Kraftwerk condividono le melodie spaziali e futuristiche, con largo uso di sintetizzatori. Ma le similitudini si fermano qui. Più “nazional-popolari” e spettacolari i francesi, più “algidi” e minimalisti i tedeschi. Una cosa però è certa: lo spazio e il futuro in generale, “sdoganato” anni prima niente meno che dai Pink Floyd, attiravano il pubblico.

Il lato A del disco dei Kraftwerk, come si usava negli anni Settanta, è occupato dalla title track, che racconta appunto di un viaggio fatto dalla band sull'autostrada Colonia-Bonn. Sono 22 minuti futuristici, un mix di voce, con tanto di ripetizioni ossessive, ed elettronica che celebrano il viaggio e il motore. L'estratto di 4 minuti diventò un 45 giri che fece ottimi incassi in Inghilterra e negli Stati Uniti. “Kometenmelodie” I e II porta invece il viaggio dalla strada allo spazio con movimenti che passano dal cupo al più orecchiabile. “Mitternacht” è molto sperimentale in linea con la storia del gruppo. Bucolica infine “Morgenspaziergang”. Su youtube c'è abbastanza materiale dei Kraftwerk. Anche una partecipazione nel 1981 a "Discoring" condotto da Jocelyn. Una tv ormai lontana nel tempo, ma di cui si sente un po' la mancanza.