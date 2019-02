E' morto Andy Anderson, per un anno batterista dei Cure

Andy Anderson, morto oggi a 68 anni, doveva la sua fama alla sua breve militanza nei Cure, dal 1983 al 1984. Quando il suo amico Robert Smith lo chiamò, Anderson era un musicista esperto, che aveva suonato con Steve Hillage, ex Gong nonchè produttore dei primi album dei Simple Minds, e con gli Hawkind. All’epoca Smith era impegnato nel progetto parallelo chiamato «The Glove».

Il posto di batterista nei Cure si era liberato dopo che Lol Tolhurst era passato alle tastiere. Anderson ha suonato nell’album «The Top» , nel singolo da Top 10 «The Lovecats» e in una tournèe da cui è scaturito il live,"Concert: The Cure Live». Fu proprio durante questo tour che avvenne l’episodio che ha provocato l’allontanamento dalla band di «Boys Don't Cry": Anderson aveva seri problemi con l’alcol e una notte a Tokyo, seminò il panico in hotel, picchiando i clienti e finendo richiuso in una stanza sorvegliato da un poliziotto. Dopo i Cure ha lavorato come session man negli studi di registrazione, partecipando a sedute di registrazione con Iggy Pop e Peter Gabriel.

La notizia della sua morte è stata data con un tweet da Lol Tolhurst: «con la morte nel cuore devo comunicare la scomparsa di un fratello dei Cure. Andy Anderson era un vero gentiluomo e un fantastico musicista con un fantastico senso dell’umorismo che ha mantenuto fino alla fine ... siamo stati fortunati ad averlo conosciuto».