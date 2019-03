Donovan tra streghe e astronauti: 50 anni di “Greatest hits” Video

Nel gennaio del 1969 esce “Donovan's greatest hits”, la prima raccolta del cantautore britannico. E' una tappa importante nella carriera di quello che venne definito il Bob Dylan scozzese. La raccolta è comunque un appuntamento obbligato per un artista, un momento per fare il punto su un pezzo importante della carriera e il cantautore di Glasgow, al secolo Donovan Philip Leitch, non si fa sfuggire l'occasione di ripresentare alcuni fra i suoi pezzi migliori scritti tra l'esordio avvenuto nel '65 e la fine appunto del '68. Sono ballate arrangiate con gusto e raffinatezza, nello stile che ha reso celebre il musicista settantaduenne.

Il disco è gradevolissimo, curato dal punto di vista musicale e intrigante per quanto riguarda i testi. Ad esempio, “Jennifer Juniper”, uno dei brani più noti di Donovan, la cui ultima strofa è in francese, richiama Alice, il personaggio creato da Lewis Carroll che affascinò tanto i Beatles, i Genesis e il regista Terry Gilliam.

Altro pezzo importante di Donovan, tanto da diventare un po' l'inno dei figli dei fiori, è “Mellow yellow” che riceverà anni dopo l'omaggio nel lato B di “Rockollection” notissimo singolo del 1977 realizzato dal cantautore francese Laurent Voulzy. L'istrionico artista transalpino in questo collage sugli anni Sessanta, assieme a gente come i Beatles. i Rolling Stones , i Bee Gees e Bob Dylan, inserisce, a buon diritto, anche “Mellow yellow” di Donovan in cui l'io narrante è una buccia di banana. “Wear your love like heaven” risente invece della mistica e filosofia del guru indiano Maharishi Mahesi Yogi, in voga a quei tempi. “Greatest hits” contiene anche la versione “uncut” di “Sunshine Superman”, che ha per protagonista un astronauta. Nel disco anche tre singoli mai pubblicati su un album: “Epistle to Dippy”, “There is a mountain” e “Laléna”. Infine, “Season of the witch”, oggetto di numerose cover e citato in film e libri che hanno per protagoniste, ovviamente, le streghe.