"Sono infelice, non ve lo meritate", periodo di stop per Justin Bieber

«La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della mia famiglia e della mia salute». Con queste parole su Instagram Justin Bieber annuncia di volersi dedicare a se stesso nel prossimo futuro e di voler abbandonare tour e incisioni, almeno per ora. «Ho letto molti messaggi che mi chiedevano un nuovo album - esordisce il cantante canadese, 23 anni -. Sono stato in tour durante tutta la mia adolescenza e nella prima parte dei miei 20 anni. Ho capito, come probabilmente voi ragazzi avete visto, che ero infelice nell’ultimo tour. Non me lo merito e voi non ve lo meritate. Pagate per venire a un concerto vivace e divertente e io non sono stato in grado di darvelo».

«Ora - prosegue - sono molto concentrato sulla soluzione di alcuni dei problemi profondi che ho come molti di noi, in modo da non cadere a pezzi, così da poter sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che voglio essere». «Tornerò con un album appena possibile», assicura l’artista.

Bieber si è sposato il 13 settembre con la modella Hailey Baldwin, nipote di Alec Baldwin. «E' giusto così, ti amo», ha risposto lei al post del marito.