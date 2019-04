Quattro allievi del "Boito" selezionati per la band di Amici

Quattro allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma sono stati scelti da Celso Valli, uno dei più grandi produttori italiani, per la band e il coro di Amici, talent che va in onda su Canale 5. Si tratta di una nuova conferma del livello professionale raggiunto dagli studenti dell’istituto musicale parmigiano, dopo la recente selezione di tre allievi per l’orchestra di

Sanremo Young. A lavorare ad Amici sono Nicole Brandini, Eugenio Cattini, Sabina Ganora e Pietro Posani. Nicole Brandini, parmigiana, classe 1997, suona il basso elettrico e frequenta il secondo anno di triennio accademico di primo livello nel Conservatorio “Arrigo Boito” con il prof. Fabio Crespiatico. Eugenio Cattini, nato nel 1993 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è laureando in chitarra pop e ha studiato con i docenti Luca Colombo e Stefano Scatozza. Pietro Posani, nato nel 1995 a Bologna, si è laureato a Parma in chitarra a indirizzo pop con il massimo dei voti e menzione d’onore nel 2017, e ha studiato con i docenti Luca Colombo e Diego Donati. Sabina Ganora, classe 1995, nata a Voghera, è stata invece scelta per il coro di Amici: si è laureata lo scorso marzo in canto pop dopo aver studiato con Rossana Casale, Susanna Parigi e Gaia Mattiuzzi. Tutti e quattro i ragazzi sono inoltre stati allievi del maestro Maurizio Campo, docente di musica di insieme pop del Conservatorio “Arrigo Boito”.

Nicole Brandini e Sabina Ganora sono reduci dalla recente avventura televisiva a Sanremo Young, dove erano parte, rispettivamente, dell’orchestra e del vocalist del talent di Rai Uno.