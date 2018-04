L'allarme era scattato intorno alle 21: un 78enne di Mozzano, nella zona di Neviano, non aveva fatto rientro a casa e i familiari erano in grande apprensione. A complicare le ricerche, l'avvicinarsi della notte e la fragilità dell'uomo, che soffre del morbo di Alzheimer. Sul posto i vigili del fuoco di Parma, la Croce Rossa di Scurano, i Carabinieri e il Soccorso Alpino. Oltre tre ore tra boschi e frazioni fino al lieto fine: l'uomo è stato ritrovato poco prima dell'una di notte, in buone condizioni , e riaccompagnato a casa