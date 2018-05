Portano via due auto, le danneggiano e le abbandonano: denunciati due minorenni

Sono entrati in una villa e hanno portato via due auto, le hanno danneggiate e poi abbandonate. Sono così finiti nei guai due minorenni, uno di 17 anni e l’altro di 16 di Neviano Arduini, che sono stati denunciati dai carabinieri della stazione locale. I due si erano introdotti in una villa, in quel momento disabitata, e avevano portato via un vecchio Maggiolino e una Mini Minor. Una “bravata” - così hanno tentato di giustificarsi ai carabinieri che, dopo le indagini, sono risaliti ai giovanissimi - ma che è costata loro una denuncia.