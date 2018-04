Skoda Superb fa il pieno. Di tecnologia

Su Superb, l'ammiraglia di Skoda, il pacchetto Travel Assistant entra a far parte della dotazione di serie nelle versioni Style, SportLine e Laurin&Klement. Il pacchetto ha molti contenuti. Eccoli:

• Traffic Jam Assistant: in caso di traffico intenso, con Lane Assistant e ACC attivi, l’auto è in grado di assistere il conducente nella guida in colonna intervenendo direttamente su motore e sterzo. Il sistema permette all’auto di fermarsi autonomamente e ripartire seguendo l’auto che precede. Il sistema è operativo fino a una velocità massima di 65 km/h.

• Emergency Assistant: il sistema si attiva in situazioni di particolare pericolo per chi guida. Il sistema rileva infatti l'inattività del conducente ed è in grado di portare automaticamente il veicolo all'arresto, mantenendolo nella corsia di marcia.



• Lane Assistant: grazie a una telecamera anteriore l’auto riconosce le delimitazioni della carreggiata e agisce sullo sterzo per mantenere attivamente il veicolo al centro della corsia.



• Blind Spot Detect: i sensori radar rilevano i veicoli in avvicinamento laterale o posteriore misurandone distanza e velocità. Se il conducente inizia una manovra di cambio corsia, attivando la luce di direzione, in una situazione riconosciuta come critica, il sistema attiva i LED di segnalazione e, in casi estremi, con Lane Assistant attivo, interviene sullo sterzo.





• Rear Traffic Alert: l’auto aiuta il conducente in uscita da un parcheggio in retromarcia, monitorando la parte posteriore e laterale con sensori radar. Nel caso vengano rilevati oggetti in movimento il sistema informa il conducente con un segnale visivo e acustico, e interviene con la frenata automatica in caso di situazioni critiche.



• Smart Light Assistant: l’auto è in grado di rilevare veicoli antistanti o provenienti dalla direzione opposta, adeguando di conseguenza la forma del cono di luce dei fari per impedirne l'abbagliamento, assicurando al contempo la massima illuminazione possibile della strada.



C'è un'offerta finanziaria dedicata fino a giugno: noleggio a lungo termine di 24 mesi / 40.000 km, a 215 euro/mese Iva esclusa.