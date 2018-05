Alfa Romeo Stelvio: arriva la Sport Edition

SPECIAL STELVIO

Dai cancelletti della pista Stelvio esce in picchiata l’edizione Sport Edition, serie speciale basata sull’allestimento top di gamma Executive. Stelvio Sport Edition 2.2 Turbo Diesel 210 Cv AT8 Q4 parte da 59.700 euro. Porte aperte Alfa Romeo i weekend del 12-13 e 26-27 maggio.

IN TUTA DA GARA

Il design acquista cerchi in lega da 19”, pinze freno nere, rosse o gialle, cornice cristalli in nero lucido e vetri posteriori oscurati. Abitacolo pulito ed essenziale: sedili riscaldati e rivestiti in pelle pregiata, inserti plancia, pedaliera e palette del cambio al volante in alluminio. Eccellente il sistema infotainment Alfa Connect 3D Nav con schermo da 8,8” e navigatore 3D.

IN TUTTA SICUREZZA

La dinamica si avvale di sospensioni attive e differenziale posteriore autobloccante, mentre in tema sicurezza Stelvio Sport Edition è fari anteriori Bi-Xenon, Integrated Brake System, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Brake con riconoscimento pedone, Lane Departure Warning, infine Blind Spot Monitoring con Rear Cross-Path Detection.