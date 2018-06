Jeep Renegade, debutta il model year 2019

E' iniziato oggi "Parco Valentino", l'originale salone dell'auto torinese con più di 40 i marchi automobilistici presenti fino a domenica, con oltre 100 modelli e 47 prototipi, più di 1.000 le supercar provenienti da tutta Italia, oltre 700.000 i visitatori attesi e 35 eventi in città a partire dalla Supercar Night Parade.

Al Salone si festeggiano due compleanni, i 50 anni di Italdesign e i 70 di Porsche. Tra le vetture più attese la Gfg Sibylla, prototipo elettrico dell’azienda fondata da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, mentre Fca presenta in anteprima europea la Jeep Renegade MY2019. Anteprima mondiale per Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001, una supercar su base Alfa Romeo 4c della quale Umberto Palermo ha reinterpretato la carrozzeria e gli interni con il supporto del know-how di Adler Group.

Jeep svela in anteprima europea la Nuova Renegade MY 19, ultima novità della gamma Jeep. "Il modello che nel 2014 ha rivoluzionato il segmento dei suv compatti, coniugando le leggendarie caratteristiche off-road Jeep con un’anima metropolitana e lifestyle - spiega Fca - si presenta con numerose novità estetiche ma soprattutto con nuove motorizzazioni. Infatti, debutta un’inedita famiglia di propulsori a benzina, a tre e a quattro cilindri, da 1,0 litri con 120 CV di potenza e da 1,3 litri da 150 CV o da 180 CV.